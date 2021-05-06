В крупном ДТП под Владимиром погибли четыре человека

В МВД сообщили, что в результате ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика в Меленковском районе Владимирской области, по предварительным данным, погибли четыре человека.

«В среду, 5 мая, около 20:40 на автодороге Касимов — Муром — Нижний Новгород между деревнями Кесово и Тургенево произошло ДТП с погибшими», - приводит ТАСС сообщение.

По предварительным данным, произошло столкновение трех легковых автомобилей и одного большегруза.

Также сообщается, что по факту ДТП было назначено проведение проверки, в рамках которой сотрудниками полиции будут установлены обстоятельства произошедшего.

В пятницу, 30 апреля, на 535-ом километре автодороги Астрахань-Ставрополь столкнулись три автомобиля. Среди них оказался микроавтобус с участницами баскетбольной команды, которые ехали на игру из Волгограда в Черкесск.

В результате погибли пять детей 2008 и 2009 годов рождения, еще девять человек получили различные травмы.