Президент Гватемалы объявил о закупке вакцины «Спутник V»

Гватемала закупает партию российской вакцины «Спутник V» в количестве восьми миллионов доз. Об этом сообщил президент страны Алехандро Джамматтеи.

По его словам, страна оплатила первую партию препарата, всего планируется закупить 16 миллионов доз. Вакцина должна быть доставлена в Гватемалу в течение 15 дней после платежа, уточнил Джамматтеи.

В министерстве социального обеспечения республики отметили преимущества российской вакцины. Как говорится в сообщении ведомства в Twitter, «Спутник V» обеспечивает более продолжительный иммунитет к COVID-19, чем другие двухкомпонентные вакцины.

«Спутник V» был одобрен для использования в Гватемале в феврале прошлого года. Предполагается, что поставка российской вакцины в дополнение к 6,6 миллионам доз, полученным по программе распределения вакцин COVAX, позволит привить от коронавируса 11,3 миллиона человек, что составляет большинство от всего населения страны.