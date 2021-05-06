В Госдепе назвали сумму, которую выделили на помощь Украине с 2014 года
В частности, Штаты выделили государству более 49 миллионов долларов в качестве помощи для борьбы с коронавирусом.
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В Госдепартаменте США сообщили, что Штаты выделили Украине с 2014 года более 4,6 миллиарда долларов в качестве общего объема помощи. Данная информация была опубликована в преддверии визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.
«С 2014 года Штаты предоставили Украине более 4,6 миллиарда долларов в качестве общего объема помощи, включая помощь, связанную со сферой безопасности», - сообщили в Госдепартаменте.
Также уточняется, что Штаты выделили Украине более 49 миллионов долларов в качестве помощи для борьбы с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что во время визита на Украину государственный секретарь США Энтони Блинкен намерен провести обсуждение вопросов поставок государству американских вооружений.