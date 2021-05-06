В Госдепе назвали сумму, которую выделили на помощь Украине с 2014 года

В Госдепартаменте США сообщили, что Штаты выделили Украине с 2014 года более 4,6 миллиарда долларов в качестве общего объема помощи. Данная информация была опубликована в преддверии визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.

«С 2014 года Штаты предоставили Украине более 4,6 миллиарда долларов в качестве общего объема помощи, включая помощь, связанную со сферой безопасности», - сообщили в Госдепартаменте.

Также уточняется, что Штаты выделили Украине более 49 миллионов долларов в качестве помощи для борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что во время визита на Украину государственный секретарь США Энтони Блинкен намерен провести обсуждение вопросов поставок государству американских вооружений.