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В России предложили запретить продажу энергетиков детям

Ян Брацкий
08:54 05.05.2021
Как считает автор инициативы из Татарстана, подростки не в состоянии адекватно оценить вред от употребления таких напитков.
В России предложили запретить продажу энергетиков детям
© Фото: Adriano Gadini, Pixabay
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Запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним в России. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она считает, что используемый в производстве тонизирующих напитков стимулятор таурин, а также ароматизаторы и красители, наносят существенный вред детскому здоровью.

«В настоящее время федеральным законодательством не запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, поэтому с учетом вышеизложенного прошу вас устранить это обстоятельство и ввести запрет на территории всей России, а также запретить продажу энергетических тонизирующих напитков в образовательных, медицинских, физкультурно-спортивных, спортивных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей», - говорится в обращении Волынец к контролирующим органам, текст которого приводит RT.

Общественница также призывает убрать банки с энергетиками с полок для прохладительных напитков. По ее мнению, такое соседство создает ложное впечатление, будто энергетики являются безобидным продуктом.

С Волынец согласны и медики, которые неоднократно указывали на то, что употребление тонизирующих газированных напитков приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, проблемам с сердечно-сосудистой системой и спутанности сознания.

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