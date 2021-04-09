Губительная энергия: названы опасные последствия употребления тонизирующих напитков

Любителям энергетических напитков следует внимательно изучать состав, указанный на банке, чтобы избежать негативного воздействия на здоровье и набора веса. Такой совет дала кандидат медицинских наук, заведующая областным диетологическим центром МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Инна Пичугина.

Собеседница напомнила, что такие стимуляторы нервной системы как кофеин, экстракт гуараны и теобромин, при чрезмерном употреблении теряют свои возбуждающие свойства и провоцируют обратный эффект.

«Если часто пьется, много пьется, то все это истощается - ухудшается сон, упадок сил наблюдается», - пояснила Пичугина.

По словам специалиста, энергетические напитки также способны спровоцировать набор лишнего веса, особенно если употребляются вместе с фастфудом.

«Нужно смотреть состав, который указывается обязательно на каждой банке... Есть там сахар, значит, соответственно, углеводы поступают, причем ничем не обеспеченные, белка нету, только вот эта сладость», - отметила специалист.

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