Миротворцы РФ привезли медтехнику в отдаленные поселки Карабаха

Российские миротворцы передали 50 медицинских наборов для оказания первой помощи в медпункты отдаленных поселков Нагорного Карабаха.

В акушерско-фельдшерские пункты поселков Шош и Параватумб российскими миротворцами от лица благотворительной организации «Русская гуманитарная миссия» были переданы наборы медицинского оборудования для оказания первой медицинской помощи. Каждый набор включает в себя тонометр, пульсометр, стетофонендоскоп, глюкометр, термометры, а также другие приборы и расходные материалы к ним.

В районную больницу Мардакерта для дальнейшего распределения было передано 33 набора. Помимо этого, российские миротворцы самостоятельно доставили медоборудование в населенные пункты Хндзристан, Астгашен, Бадара, Даграв, Айгестан, Дашушен, и Шушикенд Аскеранского района, а также в поселки Дагдаган, Ннги, Параватумб, Кагарун, Варанда, Кендкурд и Мушканат Мартунининского района.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября этого года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.