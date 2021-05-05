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Тысячи бойцов и более 150 единиц техники: хабаровчане увидели масштабную репетицию Парада

Максим Низкодубов
08:01 05.05.2021
Участники Парада Победы готовятся продемонстрировать строевую выправку и всю мощь отечественной боевой техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Почти четыре тысячи военнослужащих и 159 единиц боевой техники принимают участие в Параде Победы в Хабаровске. В эти дни там проходит тренировка парадных расчетов на площади Ленина. Впервые за всю историю Парада Победы в составе механизированной колонны пройдет арктическая техника. Это бронетранспортеры, системы С-300В4, танки Т-80БВМ и бронемашины «Тигр», которые несут боевое дежурство на Крайнем севере.

Эта техника выделяется своим белоснежным  камуфляжным окрасом и привлекает к себе особое внимание. При этом, конструкция у этих машин более прочная, подготовленная к суровым климатическим нагрузкам.

В колонне ретро-техники в этом году пройдет редчайший экземпляр - самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 «Зверобой» времен Великой Отечественной войны. Немецкие солдаты называли ее орудием Армагеддона из-за бронебойных характеристик установки. Во всей России сегодня их осталось меньше десятка.

А вот возглавлять механизированную колонну будет легендарный Т-34, который военнослужащие Восточного военного округа несколько месяцев реставрировали специально к 76-ой годовщине Великой Победы. Теперь «ветеран» боевых действий не только может передвигаться по брусчатке, но и преодолевать полосу препятствий на танкодромах вместе с современными танками.

В Уссурийске также прошла вечерняя репетиция Парада Победы под руководством командующего объединением генерал-майора Алексея Подивилова.

Жителям города Белогорска Амурской области, в День Победы, впервые покажут экспозиции боев периода Великой Отечественной Войны. Военнослужащие соединений и воинских частей Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа уже заканчивают подготовку.

Впервые в составе механизированной колонны прошли декорированные автомобили с эпизодами  сражений периода Великой Отечественной Войны. Кроме того, в составе колонны прошли восстановленные в этом году военнослужащими Амурского общевойскового объединения ВВО гвардейский реактивный миномет БМ-13 «Катюша» и танк Т-34-85.

В составе современной части механизированной колонны в тренировке приняли участие: танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», комплексы противовоздушной обороны «Оса» и «Бук», самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гиацинт».

Впервые жителям Белогорска представили новейший бронеавтомобиль «Тайфун-К» на базе бронеавтомобиля КамАЗ-53949. Всего в тренировке приняли участие около 1300 военнослужащих, юнармейцев и 40 единиц современной боевой техники и техники периода Великой Отечественной Войны. Белогорск является самым маленьким городом в России из тех, где проводятся Парады Победы с участием механизированной колонны. Это обусловлено нахождением в городе штаба Общевойсковой армии Восточного военного округа.

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