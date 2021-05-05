«Катюша» и Т-34: в Белогорске прошла тренировка парада Победы

Военнослужащие соединений и воинских частей Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) заканчивают подготовку к военному параду, посвященному 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые в составе механизированной колонны прошли декорированные автомобили с эпизодами сражений периода ВОВ. Кроме того, в строю прошли восстановленные в этом году военнослужащими Амурского общевойскового объединения ВВО гвардейский реактивный миномет БМ-13 «Катюша» и танк Т-34-85.

В составе современной части механизированной колонны в тренировке приняли участие: танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», комплексы противовоздушной обороны «Оса» и «Бук», самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гиацинт».

Впервые жителям города Белогорска представлен новейший бронеавтомобиль «Тайфун-К» на базе бронеавтомобиля КамАЗ-53949.

Всего в тренировке приняли участие около 1300 военнослужащих, юнармейцев и 40 единиц современной боевой техники и техники периода Великой Отечественной войны.

Белогорск является самым маленьким городом в России из тех, где проводятся парады Победы с участием механизированной колонны техники. Это обусловлено нахождением в городе штаба общевойсковой армии Восточного военного округа.