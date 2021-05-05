Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

«Катюша» и Т-34: в Белогорске прошла тренировка парада Победы

Роман Захаров
06:49 05.05.2021
Впервые в составе механизированной колонны прошли декорированные автомобили с эпизодами сражений периода ВОВ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Военнослужащие соединений и воинских частей Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) заканчивают подготовку  к  военному параду, посвященному 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые в составе  механизированной колонны прошли декорированные автомобили с эпизодами сражений периода ВОВ. Кроме того, в строю прошли восстановленные в этом году военнослужащими Амурского общевойскового объединения ВВО гвардейский реактивный миномет БМ-13 «Катюша» и танк Т-34-85.

В составе современной части механизированной колонны в тренировке приняли участие: танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», комплексы противовоздушной обороны «Оса» и «Бук», самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гиацинт».

Впервые жителям города Белогорска представлен новейший бронеавтомобиль «Тайфун-К» на базе бронеавтомобиля КамАЗ-53949.

Всего в тренировке приняли участие около 1300 военнослужащих, юнармейцев и 40 единиц современной боевой техники и техники периода Великой Отечественной войны.

Белогорск является самым маленьким городом в России из тех, где проводятся парады Победы с участием механизированной колонны техники. Это обусловлено нахождением в городе штаба общевойсковой армии Восточного военного округа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:49 Армия
Видео
«Катюша» и Т-34: в Белогорске прошла тренировка парада Победы
04:05 В стране и мире
Видео
В Азовском море начнут бурение скважин для обеспечения Крыма водой
06:29 В стране и мире
Никаких фейков: МВД РФ получит разработку для распознавания видео с заменой лиц
05:45 В стране и мире
В Роспотребнадзоре объяснили необходимость второй дозы вакцины от COVID-19
22:22 В стране и мире
Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне
Популярное
Популярное
Видео
Огромный болид пролетел в небе над Японией: видео
Видео
Супруга Билла Гейтса отказалась от алиментов
Видео
Косолапый пастух: в Башкирии медведь решил погонять отару овец и попал на видео
Земля «искупается» в потоках солнечного ветра
Россиян предупредили о штрафах за одуванчики и ромашку на дачных участках
Видео
Смертельная дуга: «автоматный снайпер» показал разницу между калибрами пуль АК-12, выстрелив на полкилометра
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.