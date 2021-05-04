Посла России вызвали в МИД Франции

Посол РФ был вызван в МИД Франции после введения мер в отношении европейских официальных лиц. Об этом сообщили во французском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве Алексею Мешкову была выражена озабоченность мерами по ограничению найма сотрудников дипломатического представительства.

«Как министр указал в субботу, мы решительно осуждаем меры, объявленные в пятницу, 30 апреля, российскими властями в отношении ряда европейских официальных лиц, в том числе президента Европейского парламента, вице-президента Европейской комиссии госпожи Юровой и французского депутата Жака Мэра», - говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД Франции заявили, что новые российские санкции против европейских чиновников не дадут возможность снизить напряженность в отношениях с Западом.