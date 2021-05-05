Внимание к мелочам: как прошла репетиция Парада Победы во Владикавказе

По всей России полным ходом идут репетиции Парада Победы. Владикавказу, который не стал исключением, не повезло с погодой. Парадным расчетам пришлось маршировать под дождем. Это не помешало и репетиция прошла на высоком уровне.

Военные расчеты отработали каждую деталь, вплоть до поворота головы и выражения лиц. Репетиция прошла с участием военной техники. В механизированной колонне 30 единиц. Это бронеавтомобили, танки и реактивные системы залпового огня.

Впервые в параде примут участие бронированные санитарные автомобили «Линза». Они уже хорошо знакомы военнослужащим Южного военного округа. В течение двух недель они работали с ними на полигонах в рамках военно-медицинской эстафеты.

Парад Победы состоится в традиционном формате. Откроет торжества рота барабанщиков из Северокавказского суворовского училища. Формат предполагает присутствие ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году, как и в прошлом, День Победы во Владикавказе отметят без зрителей.