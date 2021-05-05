В Турции хотят восстановить авиасообщение с Россией к 1 июня

Турция надеется восстановить авиасообщение с Россией к 1 июня. Об этом сообщил турецкий посол в Москве Мехмет Самсар. По его словам, сейчас поставлена задача, как можно скорее нормализовать ситуацию с коронавирусом в стране, а вакцинация и карантин должны в этом помочь.

Дипломат отметил, что за две недели количество новых случаев инфицирования, которые регистрируют в республике, удалось снизить более, чем в два раза. Сейчас ежесуточно выявляют около 25 тысяч заболевших. В курортной Анталье скорость распространения COVID-19 сократилась на 35 %.

Использование российской вакцины «Спутник V», которую в Турцию начнут поставлять в текущем месяце, еще больше улучшит обстановку, считает Самсар.

Напомним, авиасообщение с Турцией Россия ограничила 15 апреля из-за резкого роста в стране количества заболевших коронавирусом. Сейчас сохраняются только два авиарейса в неделю между Москвой и Стамбулом.