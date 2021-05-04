«Герои великой войны»: как братья-близнецы уничтожили колонну фашистских танков

Специально ко Дню Победы на телеканале «Звезда» стартует проект «Герои великой войны». Каждая его серия будет посвящена одному из ее участников, о подвигах которого расскажут близкие родственники или историки. Самые трогательные и трагические моменты из жизни бойцов, архивные документы и видеокадры, хроника и фотографии. В первой серии проекта рассказ о двух братьях-близнецах Дмитрии и Якове Луканиных.

«Мои дедушки оказались единственными братьями-близнецами, которые были удостоены высокого звания Героев Советского Союза. Дедушка Дмитрий был командиром пушки, а его брат Яков наводчиком», - рассказала внучка Дмитрия Луканина Татьяна.

Настоящим испытанием для бойцов стала неравная схватка с фашистами на окраине леса. Поединок произошел 19 октября 1943 года.

«Из лесочка в 700-х метрах от артиллеристов выдвинулись 13 фашистских танков. Они стремительно наступали на позиции красноармейцев. Дедушка Дмитрий отдал Якову команду ударить по головному танку. В этой схватке подбили шесть немецких танков», - добавила Татьяна.

В 1945 году в Будапеште Дмитрия и Якова наградили медалями. За годы войны героические братья уничтожили 36 танков и 600 гитлеровцев. Братья были удивительно похожи, вспоминает внучка, даже дети их путали. Звезда героя легендарного деда хранится в семье и передается из поколения в поколение.