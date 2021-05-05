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В Роспотребнадзоре объяснили необходимость второй дозы вакцины от COVID-19

Виктория Ивашечкина
05:45 05.05.2021
По словам эксперта, гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает лишь на 2-3 месяца.
В Роспотребнадзоре объяснили необходимость второй дозы вакцины от COVID-19
© Фото: Keiko Hiromi, AFLO, Globallookpress
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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что вторая доза вакцины от COVID-19 нужна, чтобы закрепить эффект и сформировать более стойкий иммунитет. В противном случае человек ставит под удар свое здоровье.

«После первой дозы начинают вырабатываться антитела, которые формируют гуморальный иммунитет. Тот самый, который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG», - заявил Горелов.

По его словам, гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на 2-3 месяца. Поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины, передает РИА Новости.

По мнению ученого, оптимальным интервалом между дозами вакцины считается период в 30-45 дней, но в условиях пандемии полтора месяца - это слишком большой срок. Важно, чтобы полноценный иммунитет сформировался как можно быстрее. В настоящий момент этот интервал сокращен до 21 дня.

«Отказываясь от второй дозы вакцины, человек ставит под удар свое здоровье и фактически сводит на нет эффективность первой дозы. Ведь через пару месяцев он снова станет уязвим для инфекции», - подчеркнул Горелов.

Ранее в Роспотребнадзоре призвали россиян привиться от COVID-19 в праздники. Глава ведомства Анна Попова посоветовала использовать длинные выходные для вакцинации.

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