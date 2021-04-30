В стране и мире Попова призвала россиян привиться от COVID-19 в праздники Алексей Курильченко Глава Роспотребнадзора посоветовала использовать длинные выходные для вакцинации от коронавируса. © Фото: Владимир Песня РИА Новости Читайте нас на: Россиянам следует воспользоваться длинными выходными и пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Главное, что мы можем сделать в эти выходные... мы должны воспользоваться возможностью, которую дает государство - бесплатно привиться против коронавируса», заявила Попова в эфире телеканала «Россия 24». Также глава ведомства отметила, что в России сейчас наблюдается стабильная стадия COVID-19, критических значений заболеваемости не зафиксировано. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что в России фиксируется снижение смертности от коронавирусной инфекции. По сравнению с декабрем прошлого года смертность уменьшилась на 21%. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика