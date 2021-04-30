Попова призвала россиян привиться от COVID-19 в праздники
Глава Роспотребнадзора посоветовала использовать длинные выходные для вакцинации от коронавируса.
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Россиянам следует воспользоваться длинными выходными и пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Главное, что мы можем сделать в эти выходные... мы должны воспользоваться возможностью, которую дает государство - бесплатно привиться против коронавируса», заявила Попова в эфире телеканала «Россия 24».
Также глава ведомства отметила, что в России сейчас наблюдается стабильная стадия COVID-19, критических значений заболеваемости не зафиксировано.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что в России фиксируется снижение смертности от коронавирусной инфекции. По сравнению с декабрем прошлого года смертность уменьшилась на 21%.