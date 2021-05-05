Осторожнее с огнем: Вильфанд предупредил о росте пожароопасности в регионах РФ
По словам научного руководителя Гидрометцентра, речь идет об Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае и юге Уральского федерального округа.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в некоторых российских регионах в ближайшее время повысится уровень пожароопасности. Речь идет об Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае и юге Уральского федерального округа, уточнил он.
«С 5 по 7 мая уровень пожарной опасности впервые вырастет до пятого класса с начала года», – сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России.
Ранее Вильфанд рассказал, что в праздничные дни погода готовит сюрпризы для жителей северных регионов России. По словам метеоролога, на территории этих областей стоит ожидать «жаркие» погодные условия.