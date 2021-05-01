Будет жарко: в Гидрометцентре назвали регионы с теплой погодой на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в праздничные дни погода готовит сюрпризы для жителей северных регионов России. По словам эксперта, на территории этих областей стоит ожидать «жаркие» погодные условия.

«Северянам, можно сказать, повезло. В Ямало-Ненецком автономном округе температура на 10-12 градусов выше нормы. Правда, там нормы очень низкие, и дневные температуры будут в районе нулевой отметки», - сказал Вильфанд «Парламентской газете».

Также он добавил, что почти летнюю погоду стоит ожидать на юге европейской части России, включая Краснодарский край, Черноморское побережье, Крым, Ставрополье и нижнюю Волгу. В этих регионах температура может подняться до 24 градусов.

«Там температура тоже будет примерно на 6-8 градусов выше нормы, а в абсолютном значении дневные температуры от плюс 16 до плюс 20 градусов», - добавил метеоролог.

Следует ожидать тепла жителям Приморья, Хабаровского края и Амурской области.

Синоптик добавил, что в центре европейской России погода будет очень неустойчивая. Первого мая закончится дождь, второго мая будет потепление до 15 градусов выше нуля. Третье мая принесет осадки с грозой и усилением ветра. Четвертого мая ожидается похолодание на шесть градусов.

Ранее психолог-консультант, семейный психолог Наталья Панфилова рассказала «Звезде» о том, как необходимо провести длинные майские праздники наедине с родственниками и детьми. По мнению специалиста для того, чтобы выходные удались, нужно составить план действий.