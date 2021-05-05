Сборная России по керлингу одержала восьмую победу подряд на ЧМ

Российские керлингистки одержали восьмую победу подряд на чемпионате мира в канадском Калгари, обыграв команду Китая со счетом 8:4. Российская сборная продолжает лидировать на соревнованиях в Канаде.

За команду России на чемпионате мира выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Екатерина Кузьмина, Галина Арсенькина и Мария Комарова.

Следующую встречу сборная России проведет против Швеции в среду, 5 мая. Игра начнется в 18:00 мск.

Ранее российские керлингисты впервые вышли в полуфинал чемпионата мира. Они одержали победу над сборной Шотландии в 12-м матче предварительного раунда чемпионата мира по керлингу. Встреча в канадском Калгари завершилась со счетом 9:2.

Турнир является квалификационным к Олимпиаде в Пекине. Соревнования завершатся 9 мая.