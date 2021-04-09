Российские керлингисты впервые вышли в полуфинал чемпионата мира

Российские спортсмены одержали победу над сборной Шотландии в 12-м матче предварительного раунда чемпионата мира по керлингу. Встреча в канадском Калгари завершилась со счетом 9:2.

Россияне занимают первое место в турнирной таблице после десяти побед. Ранее они обыграли команду Норвегии со счетом 8:6, обеспечив себе тем самым участие в плей-офф чемпионата мира и в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. На второй строчке таблицы после девяти побед и с матчем в запасе находится Швеция. Всего команды проведут по 13 игр.

По результатам предварительного раунда, российская сборная обеспечила себе как минимум вторую строчку в таблице, благодаря чему выйдет напрямую в полуфинал чемпионата.

Соревнования завершатся 11 апреля. Сборная Швеции остается действующим чемпионом мира после победы на турнире в 2019 году. В 2020 году состязания были отменены из-за пандемии. Российская сборная показала свой лучший результат на предыдущем первенстве, заняв девятую строчку.