В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности
Таким образом, предупреждение действует до вечера среды, 5 мая.
© Фото: Roman Denisov, Роман Денисов Global Look Press
Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра до вечера среды. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
Напомним, до этого предупреждение в Москве действовало до 13.00, в Подмосковье - до 12.00. Теперь предупреждение о ветре порывами до 15-17 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье до 21.00 5 мая.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране в ближайшие дни. По словам эксперта, во многих регионах России будут дожди и мокрый снег.