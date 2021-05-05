В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра до вечера среды. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Напомним, до этого предупреждение в Москве действовало до 13.00, в Подмосковье - до 12.00. Теперь предупреждение о ветре порывами до 15-17 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье до 21.00 5 мая.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране в ближайшие дни. По словам эксперта, во многих регионах России будут дожди и мокрый снег.