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Всадники небес: легендарные «Русские Витязи» отмечают 30-летний юбилей

Андрей Аркадьев
Алексей Дягтерев
13:49 05.04.2021
Пять истребителей пилотажной группы сегодня и на будущем Параде 9 мая станут основой для знаменитой фигуры «кубинский бриллиант».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Воздушная часть парада - по традиции самая зрелищная, хотя решение о ее проведении всегда принимается в последний момент, в зависимости от погодных условий. В этот день погода была благоприятной. С подмосковной авиабазы Кубинка поднимались пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи». Для последних полеты именно в этот день - особенно важны.

«Русским Витязям» сегодня исполняется 30 лет и как полагается настоящим летчикам, свой праздник они встретят в небе. Пять истребителей Су-30 пилотажной группы сегодня и на будущем Параде 9 мая станут основой для знаменитой фигуры «кубинский бриллиант».

Отличить эти истребители от любых других самолетов строевой авиации очень просто по левому борту - у них написано «Русские Витязи». Каждая машина окрашена в бело-сине-красные цвета, а по правому борту флаги стран в небесах которых им удалось выступить.

В завершение репетиции парада пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи» выполняют фигуру «Роспуск».

«Русские Витязи» - единственная пилотажная группа в мире, которая совершает полеты на тяжелых истребителях.

Нужно подчеркнуть, что «Витязи» выполняют высший пилотаж на серийных образцах боевых машин и регулярно подтверждают навыки военных летчиков. Группа сформирована в 1991 году на базе 1-й авиационной эскадрильи 234-го гвардейского Проскуровского смешанного авиационного полка, базировавшегося на подмосковном аэродроме Кубинка. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях Су-27П и Су-27УБ. В 2016 году группа начала эксплуатацию новых самолетов Су-30СМ. В 2019 году получены новые самолеты Су-35С.

«Стрижи» - авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.

«Стрижи» способны выполнить фигуры высшего пилотажа, осуществляемые группой и парой самолетов, а также поодиночке. В комплекс выступлений входят такие пилотажные порядки, как «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест» и «крыло».

Вместе с «Русскими Витязями» «Стрижи» выполняют уникальную фигуру «Кубинский бриллиант», когда в смешанном строю идут сразу девять истребителей Су-30 и МиГ-29.

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