Синоптик дал неутешительный прогноз по июньской погоде в России

Погода в России в июне будет соответствовать климатической норме. В среднем температура воздуха будет составлять +16 градусов. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал синоптик Александр Шувалов.

«Судя по развитию атмосферных процессов в марте, апреле и мае, июнь не будет слишком выдающимся. Это означает, что его средняя температура будет близка к норме. Норма для июня составляет порядка 16 градусов», - уточнил он.

По словам Шувалова, первая декада июня, судя по прогностическим материалам, будет относительно холодной, возможны дожди.

«Вторая декада с вероятностью 70% будет теплой, даже жаркой», - сказал он.

Теплее и засушливее всего, отметил синоптик, будет на Урале.