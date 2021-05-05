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Крупнейшие за 25 лет военные учения США в Европе начнутся в Эстонии

Анна Касаткина
20:10 05.05.2021
Учения Swift Response являются прологом для масштабной тренировки Defender Europe.
Крупнейшие за 25 лет военные учения США в Европе начнутся в Эстонии
© Фото: Günter Gollnick httpimagebroker.com#search Globallookpress
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Масштабные военные учения США в Эстонии Swift Response стартуют вечером в среду, 5 мая. Об этом сообщает сайт главного штаба эстонских Сил обороны.

Swift Response являются прологом крупнейших за последние 25 лет американских учений Defender Europe при участии 28 тысяч военнослужащих, которые охватят 16 европейских стран.

На полигонах Swift Response 41-я бригада полевой артиллерии армии США проведет боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня MLRS.

«В ходе учений из пяти ракетных установок будет выпущено более 10 ракет», - говорится в сообщении главного штаба.

В пятницу, 7 мая, сотни военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США осуществят десантирование на аэродром Нурмси Ярваского уезда. На парашютах будут также сброшены техника и снаряжение. На следующий день американские войска на вертолетах вылетят из Нурмси на Центральный полигон.

Среди эстонских подразделений в учениях примут участие 1-я пехотная бригада вместе с боевой группой союзников НАТО и Командования специальных операций, подразделения Союза обороны Алутагузе, Ярва и Виру.

На учениях Swift Response отрабатывается защита Эстонии в случае возникновения кризисной ситуации. В них принимают участие около 2,5 тысяч военнослужащих Сил обороны Эстонии, США и Великобритании, более 2о самолетов и 25 вертолетов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия внимательно следит за действиями сил НАТО в рамках учений Defender Europe.

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