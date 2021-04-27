Шойгу заявил об отслеживании Россией действий НАТО в Европе

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ внимательно следит за действиями сил НАТО в рамках учений Defender Europe. Об этом он сказал на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ в Душанбе.

По словам Шойгу, российская сторона наблюдает за обстановкой, ходом переброски и развертыванием сил НАТО.

«Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск Национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники», - сообщил Шойгу.

Также в ходе заседания министр отметил, что непосредственно из-за действий НАТО совместно с США в Европе возрастает военная опасность. В частности, Шойгу заявил о модернизации военной инфраструктуры, интенсивности боевой подготовки и реализации определенных военных концепций. Глава Минобороны РФ подчеркнул, что не отвечать на такое Россия не может.