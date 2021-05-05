ЕС и Великобритания договорились о создании дипмиссии союза в стране

В Лондоне будет создано постоянное представительство Евросоюза. Об этом договорились глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

«Посол ЕС получит статус, соответствующий главе дипломатической миссии иностранных государств, включая вручение верительных грамот главе государства. Персонал миссии ЕС будет иметь привилегии и дипломатический иммунитет, необходимые для эффективной работы», - сказано в совместном заявлении Борреля и Рааба по итогам двусторонней встречи на полях заседания G7 в Лондоне.

Напомним, что в прошлом году Великобритания покинула Евросоюз. Дипломатическая миссия Лондона в Брюсселе существовала и до Brexit.

Также Рааб и Боррель обсудили будущие отношения стран ЕС и Великобритании. В частности, они затронули вопросы внешней политики и безопасности, борьбу с глобальным изменением климата и кипрское урегулирование.