Путин и Эрдоган обсудили урегулирование ситуации в Сирии

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган во время телефонного разговора обсудили урегулирование ситуации в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Выражен настрой на дальнейшую скоординированную работу в целях продвижения межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета, а также бескомпромиссной борьбы с остатками террористических группировок в ряде регионов Сирийской Арабской Республики», - сказано в сообщении.

Кроме того, президенты России и Турции поговорили о ситуации в Ливии и Нагорном Карабахе.

Также Путин и Эрдоган особое внимание уделили борьбе с коронавирусом. Лидеры России и Турции сошлись во мнении, что противоэпидемические меры позволят добиться улучшения обстановки и возобновить туристические связи.