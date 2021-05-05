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Путин и Эрдоган обсудили урегулирование ситуации в Сирии

Иван Линдеманн
19:01 05.05.2021
Стороны выразили настрой на дальнейшую скоординированную работу в целях продвижения межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета.
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование ситуации в Сирии
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган во время телефонного разговора обсудили урегулирование ситуации в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Выражен настрой на дальнейшую скоординированную работу в целях продвижения межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета, а также бескомпромиссной борьбы с остатками террористических группировок в ряде регионов Сирийской Арабской Республики», - сказано в сообщении.

Кроме того, президенты России и Турции поговорили о ситуации в Ливии и Нагорном Карабахе.

Также Путин и Эрдоган особое внимание уделили борьбе с коронавирусом. Лидеры России и Турции сошлись во мнении, что противоэпидемические меры позволят добиться улучшения обстановки и возобновить туристические связи.

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