Путин обсудил с Эрдоганом борьбу с распространением коронавируса

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили борьбу с распространением коронавируса с учетом эпидемической ситуации, которая сложилась в Турции. О телефонном разговоре двух президентов сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры России и Турции сошлись во мнении, что противоэпидемические меры позволят добиться улучшения обстановки и возобновить туристические связи.

Отмечается, что Путин в ходе разговора заявил, что РФ готова к наращиванию сотрудничества с республикой в сфере борьбы с коронавирусом.

«Речь, в частности, идет о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины «Спутник V». Прорабатываются также возможности налаживания ее совместного производства на турецких предприятиях», - сказано в сообщении Кремля.

Эрдоган поблагодарил российского президента за оказываемое содействие.

Кроме того, стороны рассмотрели несколько актуальных вопросов региональной повестки. Президенты отметили конструктивный характер взаимодействия России и Турции, направленного на дальнейшую стабилизацию ситуации в Сирии.

«Выражен настрой на дальнейшую скоординированную работу в целях продвижения межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета, а также бескомпромиссной борьбы с остатками террористических группировок в ряде регионов Сирийской Арабской Республики», - говорится в сообщении.

Также Путин и Эрдоган поговорили о ситуации в Ливии и Нагорном Карабахе. Президенты договорились о продолжении личных контактов и развитии регулярного двустороннего диалога по другим каналам.