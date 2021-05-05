СМИ назвали сроки возобновления полетов на турецкие курорты

Россия может возобновить авиасообщение с Турцией уже летом, как только эпидемиологическая обстановка в стране стабилизируется. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Интерфакс».

«Изучается вопрос восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с аэропортами Турции, включая курорты, уже этим летом», - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что восстановление авиасообщения будет возможно, как только станет очевидна положительная динамика заболеваемости и третья волна коронавируса пойдет на спад. В частности, для въезда туристов должны быть созданы соответствующие условия и отменен строгий локдаун.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом борьбу с распространением коронавирусной инфекции. В телефонном разговоре лидеры сошлись во мнении, что противоэпидемические меры позволят добиться улучшения обстановки и возобновить туристические связи.