Кабмин представит Путину предложение о денонсации Договора по открытому небу

Российское правительство постановило одобрить и представить Владимиру Путину для внесения в Госдуму предложение о денонсации Договора по открытому небу. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года. Он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В марте прошлого года США запустили процедуру выхода из соглашения и 22 ноября реализовали ее. В середине января 2021 года российский МИД объявил, что запускает внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН. В ведомстве пояснили, что после действий США был нарушен баланс интересов стран-участниц. В середине апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что судьба соглашения в нынешних условиях «повисла на волоске».