В стране и мире В Крыму заявили об отсутствии угрозы курортному сезону из-за дефицита воды Анна Касаткина По словам главы региона Сергея Аксенова, лето в Крыму пройдет комфортно как для туристов, так и для местных жителей. © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press Читайте нас на: Курортному сезону в Крыму не угрожают проблемы, связанные с водоснабжением. Об этом журналистам заявил глава полуострова Сергей Аксенов. «В санаториях вода будет круглосуточно, при этом не за счет жителей, а за счет внутренних резервов - емкостей и бурения скважин», - сообщил он журналистам. Аксенов отметил, что курортный сезон должен пройти «однозначно комфортно» и местные жители из-за этого не пострадают. Ранее сообщалось, что в июле для обеспечения Крыма пресной водой пробурят первые скважины под Азовским морем. Всего на обеспечение полуострова водой из Резервного фонда до 2024 года будет выделено почти 50 миллиардов рублей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика