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В Крыму заявили об отсутствии угрозы курортному сезону из-за дефицита воды

Анна Касаткина
16:40 05.05.2021
По словам главы региона Сергея Аксенова, лето в Крыму пройдет комфортно как для туристов, так и для местных жителей.
В Крыму заявили об отсутствии угрозы курортному сезону из-за дефицита воды
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Курортному сезону в Крыму не угрожают проблемы, связанные с водоснабжением. Об этом журналистам заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

«В санаториях вода будет круглосуточно, при этом не за счет жителей, а за счет внутренних резервов - емкостей и бурения скважин», - сообщил он журналистам.

Аксенов отметил, что курортный сезон должен пройти «однозначно комфортно» и местные жители из-за этого не пострадают.

Ранее сообщалось, что в июле для обеспечения Крыма пресной водой пробурят первые скважины под Азовским морем. Всего на обеспечение полуострова водой из Резервного фонда до 2024 года будет выделено почти 50 миллиардов рублей.

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