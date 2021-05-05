В Крыму заявили об отсутствии угрозы курортному сезону из-за дефицита воды
По словам главы региона Сергея Аксенова, лето в Крыму пройдет комфортно как для туристов, так и для местных жителей.
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Курортному сезону в Крыму не угрожают проблемы, связанные с водоснабжением. Об этом журналистам заявил глава полуострова Сергей Аксенов.
«В санаториях вода будет круглосуточно, при этом не за счет жителей, а за счет внутренних резервов - емкостей и бурения скважин», - сообщил он журналистам.
Аксенов отметил, что курортный сезон должен пройти «однозначно комфортно» и местные жители из-за этого не пострадают.
Ранее сообщалось, что в июле для обеспечения Крыма пресной водой пробурят первые скважины под Азовским морем. Всего на обеспечение полуострова водой из Резервного фонда до 2024 года будет выделено почти 50 миллиардов рублей.