На новую платформу: Трамп анонсировал возвращение в социальные сети

Бывший президент США Дональд Трамп в ближайшие месяцы возобновит публикацию сообщений в Сети. Как отметил помощник политика Джейсон Миллер, Трамп будет использовать собственную платформу.

Как заявил Миллер в эфире телеканала Fox News, экс-президент вернется в социальные сети «через два или три месяца». Помощник заверяет, что новая платформа «привлечет десятки миллионов людей и полностью изменит правила игры».

В январе модераторы соцсети Twitter навсегда заблокировали учетную запись Трампа. Согласно заявлениям администрации платформы, блокировка произошла по причине подстрекательства к насилию.