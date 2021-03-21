На новую платформу: Трамп анонсировал возвращение в социальные сети
В ближайшие месяцы экс-прездент США возобновит публикацию сообщений в Сети.
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Бывший президент США Дональд Трамп в ближайшие месяцы возобновит публикацию сообщений в Сети. Как отметил помощник политика Джейсон Миллер, Трамп будет использовать собственную платформу.
Как заявил Миллер в эфире телеканала Fox News, экс-президент вернется в социальные сети «через два или три месяца». Помощник заверяет, что новая платформа «привлечет десятки миллионов людей и полностью изменит правила игры».
В январе модераторы соцсети Twitter навсегда заблокировали учетную запись Трампа. Согласно заявлениям администрации платформы, блокировка произошла по причине подстрекательства к насилию.