Меркель заявила об отсутствии общей позиции по «Северному потоку-2» у партнеров

У партнеров нет единой оценки по «Северному потоку-2». Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Важно в будущем говорить и о тех вопросах, по которым в трансатлантическом партнерстве, возможно, нет единой оценки. К ним относится в настоящий момент и тема "Северного потока - 2"», - сказала она, выступая на онлайн-конференции в Бундестаге, посвященной будущему трансатлантических отношений.

Меркель подчеркнула, что важным для нее является то, что Германия и США преследуют одинаковую политику по отношению к Украине. Киев, по словам канцлера ФРГ, должен остаться важным партнерам по вопросам транзита и поставок газа.

Ранее против строительства «Северного потока-2» выступили экологи. Они требуют от оператора проекта восстановить места обитания животных.

Кроме того, в отношении газопровода и компаний, участвующих в его возведении, санкции неоднократно вводили США. Дело в том, что Вашингтон хочет поставлять в страны ЕС свой сжиженный природный газ.