Экологи раскрыли детали иска против «Северного потока-2»

Немецкие экологи требуют от оператора «Северного потока-2» восстановить места обитания животных. На денежную компенсацию они не согласны. Об этом заявила представитель экологической организации NABU Ким Корнелиус Детлофф.

Она сообщила, что ранее Nord Stream 2 AG предложил экологам два миллиона евро.

«Но немецкое законодательство о сохранении природы и ответственное за это ведомство призывают к так называемой настоящей компенсации, то есть восстановлению поврежденных мест обитания, таких как рифы», - приводят слова Детлофф РИА Новости.

Ранее стало известно, что активисты подали иск в суд. Они хотят оспорить разрешение на строительство участка газопровода в 16,5 км в немецкой экономической зоне Балтийского моря. Экологи отмечают, что данная территория чрезвычайно важна для гнездовых птиц.

Накануне возможную остановку «Северного потока-2» из-за иска экологов прокомментировали в Бундестаге. Там сказали, что это замедлит темпы возведения газопровода, но вряд ли сорвет его реализацию.