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Врач объяснил, чем опасны энергетики для подростков

Анна Назайкина
16:18 05.05.2021
Производители данных напитков зачастую пытаются скрыть реальное количество кофеина, заявил специалист.
Врач объяснил, чем опасны энергетики для подростков
© Фото: Romain Fellens, dpa, Globallookpress
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Энергетики негативно воздействуют на здоровье детей и подростков, так как в них содержится большое количество кофеина, норму которого легко превысить из-за маленькой массы молодого организма. Об этом «Вечерней Москве» заявил врач-терапевт Алексей Водовозов.

«В составе энергетиков часто указаны и кофеин, и экстракт гуараны, но по факту это одно и то же. Таким образом, 250 мг обоих ингредиентов составляют уже 500 мг кофеина. Эта доза условно считается нетоксичной, но стоит понимать, что можно выпить максимум одну банку энергетика в сутки», — объяснил он.

По словам специалиста, из-за превышения суточной нормы кофеина может возникнуть токсический эффект. Ни в коем случае не следует злоупотреблять кофеином, пусть он и является пищевым ингредиентом, подчеркнул врач.

«Это очень коварная история: кофеин немного маскирует опьянение, и человек продолжает выпивать. Через некоторое время, когда эффект кофеина заканчивается, возникает риск потерять сознание», — сказал Водовозов.

Ранее с инициативой запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним в России выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она считает, что используемый в производстве тонизирующих напитков стимулятор таурин, а также ароматизаторы и красители, наносят существенный вред детскому здоровью.

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