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Греция готова обеспечить выдачу шенгенских виз для граждан РФ

Кира Карон
21:49 17.03.2021
Министр туризма Греции Харис Теохарис заявлял, что туристический сезон в стране откроется, если позволит пандемия, с 14 мая.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Посол Греции в Москве Екатерини Нассика сообщила, что для российских туристов, готовых посетить страну, Греция готова обеспечить выдачу шенгенских виз.

«Ответственность за выдачу виз для посещения нашей страны всецело лежит на нашем генконсульстве. Так что мы можем обеспечить выдачу шенгенских виз всем, кто желает посетить нашу страну», - сказала посол в эфире канала «Россия-24».

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что туристический сезон в стране откроется, если позволит пандемия, с 14 мая. В частности, въезд будет разрешен для путешественников, которые либо будут вакцинированы, либо будут иметь иммунитет в связи с выздоровлением от COVID-19.

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