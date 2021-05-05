В дептрансе Москвы назвали вескую причину снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч поможет снизить смертность на дорогах на 10%. Об этом заявили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

В ведомстве отметили, что чем выше разрешенная максимальная скорость, тем чаще на дорогах гибнут люди. Так, пояснили в дептрансе, с начала года в столице из-за высокой скорости произошло 205 ДТП, в которых погибло 22 человека. В Москве на долю аварий такого рода приходится 38% от общего количества, добавили в департаменте.

Снижение же нештрафуемого порога превышения скорости усилит контроль за соблюдением ПДД и повысит дисциплину водителей. В ведомстве привели статистику ВОЗ, согласно которой при движении автомобиля на скорости 50 км/ч вероятность летального исхода для взрослого человека составляет 20%. В России с учетом нештрафуемого порога максимально допустимая скорость составляет 80 км/ч, из-за чего вероятность погибнуть для человека увеличивается на 60%.

«Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 км/ч, а с нештрафуемым порогом - все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить», - объяснили в дептрансе «360».

Как подчитали эксперты ВШЭ, снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч сократит смертность в ДТП на 10%, до 5 км/ч - на 15%.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство согласованную позицию относительно возможности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час.