«Штраф - это мало»: брат избившего девушку Mellstroy рассказал, какой бы приговор подошел стримеру

Брат Mellstroy, который в октябре прошлого года в прямом эфире избил 21-летнюю девушку, прокомментировал деятельность скандально известного стримера.

«Вы сами видите, людям это нравится смотреть. Они смотрят для развлечения. В принципе, сколько я встречался с подписчиками, все адекватные ребята. Каких-то странностей у них я никогда не замечал», - рассказал Сергей журналистам.

Также он заявил, что потеря контроля над собой и своими эмоциями - это нормальная история для любого человека.

«Просто нужно найти ключ, чтобы вывести человека на эмоции, тем более выпившего, тем более если у него до этого неделя была плохая. Такие ситуации случаются каждый день», - сказал Сергей.

По словам брата стримера, в этой ситуации плохо лишь то, что все произошло на камеру.

«Плохо, что это случилось на камеру, то есть публично, это плохой пример», - добавил молодой человек.

Сергей также рассказал, какой приговор для Mellstroy он считает приемлемым.

«Какие-то общественные работы полезные: деревья посадить на районе, можно целую аллею посадить собственноручно... Просто штраф - может быть мало», - заключил брат стримера.

В среду, 5 мая, Пресненский суд Москвы начал слушания по делу стримера Mellstroy (Андрея Бурима) об избиении девушки. Инцидент произошел в октябре 2020 года. Во время стрима блогер схватил свою спутницу за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Девушка разбила в кровь губы и сломала брекеты. Сам Бурим заявил, что пострадавшая находилась в состоянии наркотического опьянения.