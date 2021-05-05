Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пресненский суд начал слушания по делу стримера Mellstroy об избиении девушки

Ян Брацкий
10:59 05.05.2021
В конце октября прошлого года молодой человек жестоко избил свою девушку во время прямого эфира в Сети.
Пресненский суд начал слушания по делу стримера Mellstroy об избиении девушки
© Фото: mellstroy, Instagram
Читайте нас на:

Скандально известный стример Андрей Бурим (Mellstroy), который в октябре прошлого года в прямом эфире избил 21-летнюю девушку, готов извиниться, но только после бокала виски. Об этом молодой человек заявил журналистам на пороге Пресненского суда Москвы, который сегодня рассматривает его дело.

Свою позицию стример назвал «хорошей», сообщает Life. Инцидент, вызвавший в Сети большой резонанс, произошел 18 октября прошлого года в апартаментах «Москвы-Сити».

Во время стрима блогер схватил свою спутницу за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Девушка разбила в кровь губы и сломала брекеты. Сам Бурим заявил, что пострадавшая находилась в состоянии наркотического опьянения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.