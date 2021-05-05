Пресненский суд начал слушания по делу стримера Mellstroy об избиении девушки

Скандально известный стример Андрей Бурим (Mellstroy), который в октябре прошлого года в прямом эфире избил 21-летнюю девушку, готов извиниться, но только после бокала виски. Об этом молодой человек заявил журналистам на пороге Пресненского суда Москвы, который сегодня рассматривает его дело.

Свою позицию стример назвал «хорошей», сообщает Life. Инцидент, вызвавший в Сети большой резонанс, произошел 18 октября прошлого года в апартаментах «Москвы-Сити».

Во время стрима блогер схватил свою спутницу за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Девушка разбила в кровь губы и сломала брекеты. Сам Бурим заявил, что пострадавшая находилась в состоянии наркотического опьянения.