Фонтан кипятка образовался после прорыва трубопровода в Петербурге
Рядом с бьющим из-под земли фонтаном припаркованы автомобили.
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Огромный фонтан кипятка бьет из-под земли в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на Большой Морской улице в Адмиралтейском районе города из-за прорыва теплотрассы.
«В 12:30 5 мая 2021 года специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" после поступившего сообщения о фонтане кипятка приступили к ликвидации последствий дефекта на трубопроводе по адресу: Большая Морская улица, 67», - рассказали ТАСС в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Территория прорыва огорожена, после завершения ремонта систему отопления переведут в штатный режим работы. В непосредственной близости от фонтана кипятка припарковано множество автомобилей.