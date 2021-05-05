В стране и мире Фонтан кипятка образовался после прорыва трубопровода в Петербурге Ян Брацкий Рядом с бьющим из-под земли фонтаном припаркованы автомобили. © Видео: Подписаться ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб...Yuriy Biakov - ВК © Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб...Yuriy Biakov - ВК Читайте нас на: Огромный фонтан кипятка бьет из-под земли в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на Большой Морской улице в Адмиралтейском районе города из-за прорыва теплотрассы. «В 12:30 5 мая 2021 года специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" после поступившего сообщения о фонтане кипятка приступили к ликвидации последствий дефекта на трубопроводе по адресу: Большая Морская улица, 67», - рассказали ТАСС в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Территория прорыва огорожена, после завершения ремонта систему отопления переведут в штатный режим работы. В непосредственной близости от фонтана кипятка припарковано множество автомобилей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика