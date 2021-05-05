Водитель попавшего в ДТП на Ставрополье микроавтобуса с детьми проведет два месяца под домашним арестом

Водитель микроавтобуса с детьми, который попал в смертельное ДТП на Ставрополье, отправлен под домашний арест. Соответствующее решение принял суд.

«Водитель микроавтобуса отправлен под домашний арест на два месяца», - сообщает РИА Новости.

Ранее под стражу был заключен водитель еще одного легкового автомобиля - участника аварии, а директор спортивной школы Волгограда помещена под домашний арест.

Трагедия произошла 30 апреля. На 535-ом километре автодороги Астрахань-Ставрополь столкнулись три автомобиля. Среди них оказался микроавтобус с участницами баскетбольной команды, которые ехали на игру из Волгограда в Черкесск.

В результате погибли пять детей 2008 и 2009 годов рождения, еще девять человек получили различные травмы, порезы и ушибы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.