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Водитель попавшего в ДТП на Ставрополье микроавтобуса с детьми проведет два месяца под домашним арестом

Ян Брацкий
13:00 05.05.2021
В результате ДТП на трассе Астрахань-Ставрополь погибли пятеро детей, еще девять человек получили травмы.
Водитель попавшего в ДТП на Ставрополье микроавтобуса с детьми проведет два месяца под домашним арестом
© Фото: МЧС РФ
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Водитель микроавтобуса с детьми, который попал в смертельное ДТП на Ставрополье, отправлен под домашний арест. Соответствующее решение принял суд.

«Водитель микроавтобуса отправлен под домашний арест на два месяца», - сообщает РИА Новости.

Ранее под стражу был заключен водитель еще одного легкового автомобиля - участника аварии, а директор спортивной школы Волгограда помещена под домашний арест.

Трагедия произошла 30 апреля. На 535-ом километре автодороги Астрахань-Ставрополь столкнулись три автомобиля. Среди них оказался микроавтобус с участницами баскетбольной команды, которые ехали на игру из Волгограда в Черкесск.

В результате погибли пять детей 2008 и 2009 годов рождения, еще девять человек получили различные травмы, порезы и ушибы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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