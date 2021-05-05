Мишустин утвердил список поручений после обращения Путина к Федеральному собранию

Глава российского камбина Михаил Мишустин утвердил список поручений для реализации озвученных президентом Владимиром Путиным мер. В списке 58 пунктов, содержание которых глава государства подробно изложил в ходе обращения к Федеральному собранию.

Традиционно обширен социальный блок. В него вошли помощь малоимущими семьям с детьми, поддержка беременных женщин и модернизация объектов медицины, предоставление госуслуг и развитие отечественной туристической отрасли, а также устойчивость бюджетов различных уровней.

Так, до 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить правительству сформированные подходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми. О проработке вопроса выплат больничных родителям детей до семи лет Мишустин поручил доложить до начала июля, говорится на официальном сайте правительства РФ.

Механизмы предоставления финансовой помощи и поддержки нуждающимся и семьям с детьми, а также вопросы единовременной выплаты пособия в 10 тысяч рублей на детей от шести до 18 лет Мишустин потребовал предоставить до 17 августа. Ответственные - Минфин, Минтруд, Минпросвещения и Минздрав.

Минцифры, Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России будут отвечать за плановый переход к предоставлению федеральных мер социальной поддержки в формате «одного окна». Эту работу необходимо выполнить до конца следующего года.

До 13 июля Минздрав должен отчитаться о работе в части расширения программы профилактических медосмотров и диспансеризации. К середине августа сельские поселения и небольшие населенные пункты обеспечат новыми автомобилями скорой помощи и мобильными медицинскими комплексами.

По блоку поручений президента, связанных с программой туристического кешбэка, правительство ожидает отчета ответственных ведомств. Часть поручений Михаила Мишустина касаются поддержки регионов.

Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию состоялось 21 апреля в Москве. В Центральном выставочном зале «Манеж» собрались члены правительства, обеих палат парламента, главы регионов. В общей сложности на оглашении послания присутствовали 1 200 человек. Это первое с начала пандемии мероприятие подобного масштаба, которое проходит в очном формате.