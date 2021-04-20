Врач озвучила самую частую причину переедания

На переедание человека чаще всего провоцируют различные усилители вкуса в пище. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала диетолог и гастроэнтеролог Евгения Маевская.

Повышать аппетит могут блюда со специями и различными приправами, соусами и даже обычной солью.

«Вы меньше съедите риса несоленого, чем можно съесть какого-то вкусного риса с соусом, с подливкой. Если мы не добавляем усилителей вкуса, соль к ним тоже относится, то тогда мы съедаем меньше. Мы съедаем много не потому, что мы хотим есть, голодны, а потому что хотим получить кайф и удовольствие», - пояснила она.

Ранее диетолог и психотерапевт рассказал об опасности быстрых перекусов.