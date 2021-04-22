«Вплоть до некроза»: кардиолог объяснил, почему важно следить за вязкостью крови

Людям до 45 лет достаточно сдавать общий анализ крови раз в год, чтобы успеть «поймать» множество потенциальных онкологических заболеваний. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал врач Павел Хорошев.

«Я бы рекомендовал сдачу крови в возрасте до 45 лет один раз в год, это касается и детей. Во многих случаях это поможет на ранних стадиях поймать не такие редкие онкологические заболевания крови. Регулярная сдача позволит рано распознать начинающиеся проблемы с иммунной системой… Профилактика онкологических заболеваний крови – это очень важно. И у людей старше 45 лет желательно сдавать кровь на общий анализ два раза в год», - рассказал врач.

Кардиолог также напомнил о необходимости следить за вязкостью крови. Вязкость крови напрямую влияет на ее крайне важную для организма транспортную функцию. Нарушения ведут к очень серьезным проблемам сосудов и сердца.

«Наша кровь – самая важная транспортная система… Если в последней случается проблема, у нас не происходит в нужной степени доставки необходимых для жизни газов и полезных веществ, происходит голодание вплоть до отмирания ткани. Если речь идет не о полной окклюзии, а о нарушении вязкости, может развиться голод и некроз, особенно у тканей, очень быстро расходующих полезные вещества. К таким наиболее «энергичным» тканям следует отнести прежде всего сердце и мозг. Они потребляют много калорий, нуждаются в большом количестве кислорода и выведении отработавших газов», - отметил Хорошев.

Чтобы снабжение тканей происходило без проблем, необходимо, чтобы жидкость была высокотекучей. Необходимо пить достаточно воды – не менее 1,5 – 2 литров воды в день. Также следует компенсировать потерю минералов. Потеря калия, например, может стать фатальной для организма из-за крайне важной функции этого минерала для работы сердца, отметил врач.