Туристки из Украины задержаны в Турции за откровенную фотосессию

Группу украинских девушек задержали в Турции за организацию обнаженной фотосессии на яхте. Барышни попали в объектив пассажиров проходящего мимо корабля, которые выложили снимки в Сеть. Кадрами заинтересовалась местная полиция и быстро определила всех участниц скандального мероприятия, сообщает портал Pavlovsky.News.

«Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию», - посоветовала одна из задержанных.

После многочасового допроса и объяснений девушек отпустили. Это не первый случай с украинками, попавшими в поле зрения зарубежных правоохранителей. В начале апреля в соцсетях появились видеоролики с обнаженной фотосессии в Дубае. Тогда откровенных моделей заметили на балконе одного из небоскребов и вызвали силовиков.