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«Ребята, я "откинулась"»: участница «голой фотосессии» в Дубае рассказала о своем возвращении домой после задержания

Алексей Курильченко
14:08 13.04.2021
Жительница Украины, вернувшаяся из Дубая, пообещала рассказать подробности о задержании участников съемки в небоскребе.
«Ребята, я
© Фото: mur.irco, instagram
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Девушки, участвовавшие в скандальной «голой фотосессии» в Дубае, вернулись в Киев. Одна из рассказала об этом в своем Instagram.

«Ребята, я "откинулась". Спасибо всем, кто переживал за меня! Скоро будут подробности, истории, драки за хлеб и прочее», - рассказала девушка.

Ранее неизвестные организовали массовую обнаженную фотосессию на балконе одного из дубайских небоскребов. Несколько полностью обнаженных девушек позировали фотографу. Полицейские задержали около 40 человек. Всех причастных видеосъемке депортируют из страны.

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