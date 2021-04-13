«Ребята, я "откинулась"»: участница «голой фотосессии» в Дубае рассказала о своем возвращении домой после задержания

Девушки, участвовавшие в скандальной «голой фотосессии» в Дубае, вернулись в Киев. Одна из рассказала об этом в своем Instagram.

«Ребята, я "откинулась". Спасибо всем, кто переживал за меня! Скоро будут подробности, истории, драки за хлеб и прочее», - рассказала девушка.

Ранее неизвестные организовали массовую обнаженную фотосессию на балконе одного из дубайских небоскребов. Несколько полностью обнаженных девушек позировали фотографу. Полицейские задержали около 40 человек. Всех причастных видеосъемке депортируют из страны.