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Диетолог объяснила влияние диеты на облысение

Ян Брацкий
06:59 24.04.2021
Дефицит содержащихся в пище важнейших микроэлементов негативно влияет на химический состав крови и структуру волоса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Потеря волос может стать неприятным бонусом к непродуманной диете. Таким мнением со «Звездой» поделилась врач-диетолог Ольга Шмелева. Дело в том, что в пище содержится полный набор необходимых организму микроэлементов. Садясь на диету, человек сознательно ограничивает их поступление.

«Резкое ограничение некоторых компонентов пищи приводит к потере важнейших микроэлементов. Чаще всего такой опасности подвержены самостоятельно худеющие. Появляется дефицит железа, магния и цинка. Они влияют на формирование гемоглобина и структуру волоса. Недостаток железа приводит к тому, что уровень гемоглобина снижается и, как следствие, выпадают волосы», - объяснила Шмелева.

Эксперт рекомендует перед началом диеты посетить врача, а в идеале худеть под контролем специалиста.Он сможет подобрать хороший витаминный комплекс, компенсирующий потери.

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