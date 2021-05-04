«Я билась в окно»: спасшаяся из горящего в Москве отеля девушка рассказала о случившемся

Постоялец сгоревшего этой ночью в Москве отеля рассказала о своем чудесном спасении. Огонь запер девушку в номере и она спаслась чудом. Татьяна Вершинина рассказала, как ей пришлось самостоятельно спускаться по задымленной лестнице.

Горела пятиэтажная гостиница на улице Кожуховская. Огонь снаружи не было видно, но он охватил площадь в 100 квадратных метров внутри строения. Было очень сильное задымление. В тот момент внутри здания находились 305 человек. Одна из них - Татьяна.

«Я взяла тряпку и начала через нее дышать. Никто еще не приехал тушить. Я билась в окно и понимала, что это все. Было очень темно в коридоре, я начала искать лестницу...нашла, спустилась вниз. Еще ребята маленькие были, лагерь у них здесь, я их взяла и тоже побежала. Весь второй этаж был занят пионерским лагерем», - рассказала постоялец отеля Татьяна Вершинина.

По последним данным, серьезно пострадали семеро постояльцев, среди них есть дети, три человека - в реанимации. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. На данный момент горение ликвидировано. Причины ЧП выясняют. По предварительным данным, возгорание произошло на первом этаже. Прокуратура начала проверку.