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Океаны снега: опубликованы новые кадры поисково-спасательной операции в Бурятии

Ян Брацкий
09:12 04.05.2021
Снежная лавина сошла на туристическую группу в момент восхождения на вершину Мунку-Сардык Саянских гор.
Океаны снега: опубликованы новые кадры поисково-спасательной операции в Бурятии
© Фото: пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС
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Опубликованы новые кадры поисково-спасательной операции в Тункинском районе Бурятии, где снежная лавина сошла на группу туристов из Красноярского края. Специалисты обследуют огромные массы снега в надежде отыскать пропавших альпинистов. Погода в месте проведения операции хорошая, силы МЧС не прекращают поиски ни на минуту.

© пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС

Ранее стало известно, что пострадавшие не согласовали свой маршрут со спасателями, как это всегда делается в подобных случаях. Как сообщили в Следственном комитете, пятеро туристов их города Дивногорска совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор.

© пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС

Прибыв в Бурятию, обойдя установленную точку сбора у подножия, они стали подниматься наверх по опасному маршруту. Третьего мая с гор сошла лавина и погребла их группу. Двое мужчин уцелели и откопали тело одного спутника.

© пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС

В настоящий момент местонахождение еще двоих туристов остается неизвестным. В связи с инцидентом начата доследственная проверка. В горы вылетел спасательный вертолет, на котором эвакуировали выживших мужчин в Иркутск.

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