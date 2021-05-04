Океаны снега: опубликованы новые кадры поисково-спасательной операции в Бурятии
Снежная лавина сошла на туристическую группу в момент восхождения на вершину Мунку-Сардык Саянских гор.
© Фото: пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС
Опубликованы новые кадры поисково-спасательной операции в Тункинском районе Бурятии, где снежная лавина сошла на группу туристов из Красноярского края. Специалисты обследуют огромные массы снега в надежде отыскать пропавших альпинистов. Погода в месте проведения операции хорошая, силы МЧС не прекращают поиски ни на минуту.