В стране и мире Океаны снега: опубликованы новые кадры поисково-спасательной операции в Бурятии Ян Брацкий Снежная лавина сошла на туристическую группу в момент восхождения на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. © Фото: пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС Читайте нас на: Опубликованы новые кадры поисково-спасательной операции в Тункинском районе Бурятии, где снежная лавина сошла на группу туристов из Красноярского края. Специалисты обследуют огромные массы снега в надежде отыскать пропавших альпинистов. Погода в месте проведения операции хорошая, силы МЧС не прекращают поиски ни на минуту. © пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС Ранее стало известно, что пострадавшие не согласовали свой маршрут со спасателями, как это всегда делается в подобных случаях. Как сообщили в Следственном комитете, пятеро туристов их города Дивногорска совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. © пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС Прибыв в Бурятию, обойдя установленную точку сбора у подножия, они стали подниматься наверх по опасному маршруту. Третьего мая с гор сошла лавина и погребла их группу. Двое мужчин уцелели и откопали тело одного спутника. © пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС В настоящий момент местонахождение еще двоих туристов остается неизвестным. В связи с инцидентом начата доследственная проверка. В горы вылетел спасательный вертолет, на котором эвакуировали выживших мужчин в Иркутск. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика