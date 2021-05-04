СК сообщил о гибели одного из попавших под лавину туристов в Бурятии

Туристы из Красноярского края, попавшие под лавину в Тункинском районе Бурятии, не зарегистрировались в МЧС и не согласовали свое восхождение на гору. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Бурятия.

«По предварительным данным, пятеро туристов из города Дивногорска Красноярского края совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Они не зарегистрировали свою группу в подразделении МЧС и не согласовали свое восхождение. Прибыв в Бурятию, обойдя установленную точку сбора у подножия, они стали подниматься наверх по опасному маршруту. 3 мая с гор сошла лавина и погребла их группу. Двое мужчин уцелели и откопали тело одного спутника... После транспортировки тела погибшего туриста в населенный пункт будет назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти», - информирует ведомство.

В настоящий момент местонахождение еще двоих туристов остается неизвестным. В связи с инцидентом начата доследственная проверка. В горы вылетел спасательный вертолет, на котором эвакуировали выживших мужчин в Иркутск. Поисковая операция на месте случившегося будет продолжена.

В марте этого года в горном массиве Хибины в Мурманской области лавина накрыла туристическую группу из 16 человек, 13 из которых были несовершеннолетними. В результате инцидента один ребенок погиб, остальных участников группы удалось спасти.