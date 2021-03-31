В Союзе дачников предупредили россиян о новом штрафе

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил россиян о новом штрафе за разведение костров на участке. По его словам, за нарушение могут взыскать пять тысяч рублей.

«Надо иметь отдельное место, бочку, в которой сжигать. Сжигать можно сучья, остатки травы, никаких нарушений в этом нет. Но сжигание мусора категорически запрещено, это будет попадать под административную ответственность», - заявил Чаплин в эфире радио «Говорит Москва».

Председатель отметил, что данное ограничение не касается костров для пикника, но при этом они должны разжигаться на расстоянии не менее пяти метров от дома.