Назван соперник россиян в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею

Российская юниорская сборная по хоккею сыграет в полуфинале чемпионата мира со сверстниками из Финляндии. Вторую пару составили команды Канады и Швеции. Чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет проходит в эти дни в американских городах Фриско и Плейно.

Накануне россияне уверенно обыграли белорусов со счетом 5:2. Прошедшие в 1/2 финала команды распределяли исходя из их места в группе, количества набранных очков и заброшенных шайб.

Стоит отметить, что россияне и финны уже встречались в рамках групповой стадии турнира. Тогда удача улыбнулась игрокам Суоми, которые одолели сборную РФ только в серии буллитов. Игра за выход в финал начнется шестого мая в четыре утра по московскому времени.